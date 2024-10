EUA alertam para ataque 'iminente' do Irã; Rússia exige retirada de Israel

"A Rússia condena veementemente o ataque ao Líbano e apela às autoridades israelenses para que cessem imediatamente as hostilidades, retirem suas tropas do território libanês e se engajem em uma busca real por formas pacíficas de resolver o conflito no Oriente Médio", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.

"Expressamos nossa solidariedade com a liderança e o povo do simpático Líbano, que foi submetido a uma agressão armada", completou.

Há poucos meses, quando Israel atacou o Irã e o regime teocrático ensaiou uma resposta com mais de uma centena de mísseis e drones, o governo americano estabeleceu em silêncio uma rede de aliados. Ela incluiu baterias de mísseis foram instaladas no Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Arábia Saudita, Jordânia e Israel.

Quatro navios americanos desempenharam um papel central para impedir ataques do Irã, atuando tanto no Mar Vermelho como no Golfo de Aden. Esses mesmos navios passaram pelo Omã, Arábia Saudita e Djibuti.

Na semana passada, o chanceler russo Sergei Lavrov alertou que as iniciativas de Israel têm como objetivo obrigar o Irã a reagir e, assim, "tragar os EUA para uma guerra regional".

Nesta terça-feira, o presidente turco Tayyip Erdogan disse que seu país apoiará o Líbano com todos os seus meios.