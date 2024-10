O aparente racha na direita brasileira após as eleições municipais ocorre principalmente pelo egoísmo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em relação aos apoios partidários, minados por ele nas disputas pelas prefeituras de São Paulo e Curitiba, avaliou o colunista José Roberto de Toledo no Análise da Notícia desta terça-feira (8). Para Toledo, Bolsonaro se mostra como alguém inconfiável, e críticas públicas ao presidente —como as feitas pelo pastor Silas Malafaia em entrevista à colunista Monica Bergamo, da Folha de S.Paulo — só demonstram a dissonância entre o jeito bolsonarista de fazer política e a lógica das máquinas partidárias.