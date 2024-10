Direita racha por causa da inconfiabilidade e egoísmo de Bolsonaro

Bolsonaro nunca trabalhou em grupo, sempre foi ele com ele mesmo, assim como Marçal. Por isso Bolsonaro passou por 12 partidos na vida dele. E agora está no PL, que não é dele, é do Valdemar Costa Neto. É o partido mais rico do Brasil. Quem paga o salário do Bolsonaro é o Valdemar. Bolsonaro se comportou nessa eleição dessa maneira: como quem não é do partido. O PL está na chapa do Nunes, Bolsonaro indicou o vice do Nunes, e ele não o apoia? Além de covarde, é inconfiável.

Esse componente, ao meu ver, mostra que a direita está rachada por causa da inconfiabilidade e do egoísmo do Bolsonaro, que nunca foi um cara de partido, continua não sendo e nunca vai ser. Isso não está na natureza dele.

Toledo também observou que, entre as críticas feitas por Malafaia a outras figuras da direita —como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) —, está o elemento da destreza com o digital.

Isso demonstra que Pablo Marçal se mostrou mais competente que o bolsonarismo nessa frente, e esse modelo, que usa da linguagem religiosa para vender cursos e promessas de prosperidade, ameaça a própria existência das igrejas, diz o colunista:

A impressão que tenho é que a direita está rachando, porque, primeiro, do ponto de vista da tática digital, o Marçal é melhor do que o bolsonarismo, estando num patamar acima; segundo, do ponto de vista das igrejas, ao se omitir e não criticar alguém que se coloca em concorrência direta com elas, Bolsonaro as colocou em risco.