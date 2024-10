Malafaia alerta Bolsonaro sobre risco de perder liderança na direita

Para o colunista, ao menos quatro recados foram passados por Malafaia:

O primeiro e principal recado: fique ligado, fique alerta porque essa dubiedade em relação aos seus aliados pode estimular novas alianças a tentar tomar o seu lugar [de Bolsonaro].

Segundo recado: é dar uma sacudida, não é romper. É falar assim: ainda estou com você, mas fique alerta.

Terceiro recado: uma mágoa grande na disputa com Marçal. Desde o 7 de setembro, na avenida Paulista, em que Marçal atribuiu o veto a subir no caminhão ao Malafaia, [...] o Marçal pede perdão, e o Malafaia fica brigando com ele. Acho que tem uma mágoa grande do Malafaia com o Marçal.

Quarto recado: se o Bolsonaro não entrar na campanha do Nunes, o crédito de uma eventual vitória ficará só com Tarcísio de Freitas. O Malafaia deixa claro que se Bolsonaro ficar inelegível em 2026 — não vejo nenhuma possibilidade de uma anistia prosperar, nem do TSE ou Supremo rever a inelegibilidade de Bolsonaro —, o líder tem que ser o Tarcísio.

Kennedy também elenca mais um ponto, embora "lateral": para Guilherme Boulos (PSOL), que disputa o segundo turno com Nunes, pode ser bom que Bolsonaro se aproxime do prefeito na reta final —já que o eleitorado de São Paulo ainda pode manter a rejeição que teve ao ex-presidente em 2022.