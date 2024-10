Cidade mais rica do país, São Paulo tem metade dos habitantes em insegurança alimentar e 1,4 milhão passando fome, de acordo com o primeiro Inquérito sobre a Situação Alimentar no Município de São Paulo. O pesquisador do Instituto Fome Zero, João Pedro Magro, detalhou os resultados do estudo em entrevista ao Análise da Notícia. Se a gente pegar esse último inquérito que mapeia maio a junho de 2024, na cidade de São Paulo a gente tem 5,8 milhões da pessoas em insegurança alimentar e nutricional. Em insegurança alimentar grave, que se traduz como fome, dá 1,4 milhão da pessoas.