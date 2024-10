8/1: Argentina recebe 35 pedidos de extradição; foragido zomba de Moraes

O Ministério de Relações Exteriores da Argentina recebeu 35 pedidos de extradição de militantes bolsonaristas condenados por envolvimento na tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. O UOL revelou, em maio, que envolvidos nos ataques aos Três Poderes, em Brasília, fugiram para a Argentina.



Os pedidos encaminhados individualmente pelo STF (Supremo Tribunal Federal), via Itamaraty, chegaram ao governo de Javier Milei na sexta-feira (18). Ontem (21), um dos alvos de pedido de extradição, desafiou em vídeo o ministro Alexandre de Moraes (STF): "Você não me pega".

Não se sabe se todos os 35 condenados pediram refúgio ao governo argentino. A Conare (Comissão Nacional de Refugiados), órgão subordinado à Secretaria de Interior — vinculada ao gabinete de Milei —, recebeu 181 pedidos de refúgio político de brasileiros até 30 de setembro.

As solicitações de refúgio coincidem com as fugas dos condenados e investigados por tentativa de golpe. Para efeito de comparação, em 2023, houve apenas três pedidos de refúgio.