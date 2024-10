Aneel diz que romper com Enel seria 'medida extrema' e escanteia ministro

"É necessária grande robustez na instrução de um processo dessa natureza, garantindo ampla defesa e contraditório e respeito à legislação e aos regulamentos vigentes, para que não reste dúvida quanto à necessidade da caducidade da concessão para a readequação do serviço prestado na área de concessão", complementou.

No ofício, o presidente da Aneel lista todas as fiscalizações e multas aplicadas à Enel em decorrência dos eventos climáticos em São Paulo, quando milhões de pessoas ficaram sem energia, ao rebater críticas do ministro e do presidente Lula de que a agência está paralisada.

Saldoval escreve no documento que é a diretoria colegiada da Aneel a quem cabe recomendar ou não a caducidade do contrato. Somente depois disso, é que o ministério pode tomar uma decisão a respeito, avisa.

O presidente Lula tem afirmado que os dirigentes da Aneel foram nomeados por Jair Bolsonaro, indicado que não têm interesse em resolver a crise.

Sandoval afirma que a "fiscalização (é feita) de forma técnica, baseada em sólidas evidências e respeito aos contratos de concessão, sem prejuízo de medidas que o MME, enquanto Poder Concedente, possa adotar."