As mortes pelas forças policiais cresceram 157% sob a gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O colunista José Roberto de Toledo analisou os dados de um levantamento do Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público de São Paulo —o site disponibiliza diariamente o número de mortos pela polícia no Estado. Se a gente comparar 2024, janeiro a setembro, com 2022 —era outro governador, o Rodrigo Garcia; estava valendo uma diretriz de implementação das câmaras corporais nas fardas policiais muito mais dura e outra orientação geral da PM— o crescimento é de 157%, é o dobro e mais metade.