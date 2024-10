As crianças e os adolescentes sofrem o triplo de ofensas na internet do que pensam seus pais e responsáveis, afirmou o colunista José Roberto de Toledo no Análise da Notícia desta quarta-feira (23). Os dados são da pesquisa TIC Kids Online Brasil 2024 feita com crianças e adolescentes entre 9 e 15 anos e os seus responsáveis. O aspecto que eu queria chamar atenção é esse contraste entre os perrengues que as crianças e os adolescentes sofrem utilizando a internet e aquilo que os pais ou responsáveis pensam que ela sofre. E o contraste é muito grande. Eu diria que é o triplo, é 3,6 vezes para ser preciso, pior do que os responsáveis imaginam que é.