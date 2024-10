Crianças sofrem o triplo de ofensas na internet do que pensam seus pais

Toledo destacou que o contraste nas respostas quando a mesma pergunta foi feita para crianças e adolescentes.

E aí os entrevistadores perguntaram para as crianças e para os adolescentes entre 9 e 17 anos se eles tinham vivenciado alguma experiência ruim, desagradável na internet. E 29% reportaram ter passado por situações de ofensa, alguma situação que eles não gostaram ou que se chatearam navegando na internet.

O que choca é a ilusão dos responsáveis de que a internet não traz nenhum problema. Só 8% acham que as crianças pelas quais eles são responsáveis passaram por alguma situação incômoda na internet. 77% dos responsáveis dizem que a criança ou adolescente usa a internet com segurança. Mas aí quando você pergunta para as crianças, 29%, ou seja, 3 em cada 10, dizem que já se chatearam, já foram assediados ou já sofreram algum tipo de ofensa, ou de situações que elas não gostaram.

Segundo Toledo, a pesquisa também mostrou que apenas 31% das crianças e adolescentes relataram aos pais ou responsáveis as ofensas que sofrem na internet.

Perguntaram também para as crianças e adolescentes quando elas passaram por uma situação ofensiva, o que elas fizeram? E só 31% relataram isso para os pais ou para os responsáveis. E está aí a diferença, né? É exatamente isso. Quer dizer, os pais não é que eles estão cegos para o problema, eles não ouvem dos filhos as reclamações. Eles estão vendo menos de um terço das reclamações dos problemas que acontecem na internet. Por isso, essa falsa impressão diz que é mais seguro e mais confortável e menos ofensivo do que eles acham.

José Roberto de Toledo, colunista do UOL.