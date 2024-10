Aliados dizem que Lira não deve votar anistia a Bolsonaro neste ano

Lira afirmou recentemente, por exemplo, que aguarda para novembro a devolução pelo Senado da regulamentação da reforma tributária.

O PL e parlamentares de oposição estão fazendo forte pressão pela PEC da anistia. O instrumento não só tornaria Bolsonaro novamente elegível para a Presidência da República em 2026, como também o livraria dos inquéritos criminais que vêm sendo tocados pela Polícia Federal.

Já o governo do presidente Lula é contra.

O líder do PT na Câmara, Odair Cunha, disse ao colunista do UOL Tales Faria que não aceitaria um acordo de Lira com o PL para a anistia aos golpistas do 8 de Janeiro.

Segundo Valdemar, a PEC da anistia será importante na definição do apoio do PL para a eleição do novo presidente da Câmara, em fevereiro do ano que vem.

O partido tende a apoiar Hugo Motta, do Republicanos, que hoje tem o respaldo informal de Lira. Motta, porém, também espera contar com os votos do PT.