Fala de Lula no Brics mostra que ida à Rússia seria um desperdício

No gogó, Lula restringiu-se às platitudes de sempre. Coisas como o pedido de paz na Ucrânia e na Faixa de Gaza, o apelo a favor da revitalização do multilateralismo, a defesa do uso de moedas alternativas ao dólar, a cobrança do calote ambiental de US$ 100 bilhões imposto pelos países ricos às nações pobres... Nada que não pudesse ser dito desde Brasília.

Até bem pouco, o Brics era uma junção de países que surgiu do nada e rumava para lugar nenhum. Hoje, tounou-se uma associação de nações que, a pretexto de representar o chamado Sul Global, serve de fachada para que a China, com o aval da Rússia, recorra a todos os estratagemas para atingir os seus subterfúgios comerciais na briga particular que trava com União Europeia e, sobretudo, Estados Unidos.

Em 2015, o Brasil assume a presidência rotativa do Brics. Lula poderá, então, tentar reposicionar o bloco, retirando dele a aparência de um puxadinho diplomático a serviço da China.