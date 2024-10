PT quer cargos na Mesa e em comissões; governo, paz e projetos

Tales destacou que a disputa pela presidência da Câmara hoje envolve Hugo Motta, candidato de Arthur Lira, Antônio Brito, de Gilberto Kassab (PSD) e Elmar Nascimento, do União Brasil de ACN Neto.



Motta, diz Tales, se beneficia do fato de Lira já ter demonstrado que cumpre acordos.

O que garante que o Kassab não ficará do lado do Tarcísio e do Bolsonaro? O que garante que o ACM Neto não ficará do lado também do Bolsonaro? Pra cúpula isso tudo é mais ou menos a mesma coisa.



A diferença é, o Arthur Lira já nos deu mostra de que cumpre acordos. Tem sido uma figura mais ou menos cumpridora de acordos. As outras figuras a gente ainda não tem. Essa coisa tão demonstrada. Então o Arthur Lira ganha ponto junto com o Hugo Motta.

O Hugo Motta é uma figura de bom trato, que circula muito bem por eles, por todos os setores ali. Se dá muito bem, é um cara simpático, pessoalmente. É um ponto semelhante ao Antônio Brito, não tanto ao Elmar. O Elmar tem mais resistências internas, pessoais. Outra coisa é que o Arthur e o Hugo podem, até por essas características, negociar mais e melhores cargos. Tales Faria, colunista do UOL

