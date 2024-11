Diretor do Fórum de Segurança: Polícia descontrolada estimula criminalidade O descontrole da polícia pode resultar no estímulo da criminalidade, afirmou Renato Sérgio de Lima, diretor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ao Análise da Notícia desta terça-feira (12). Quando a gente faz análise de segurança pública, é quase sempre análise de tragédias. Mas acho que a gente pode resumir o atual momento em um fio condutor — que é extremamente grave e exige uma atenção que não estamos dando — que é o descontrole das polícias brasileiras, incluindo a de São Paulo. Veja o texto completo de José Roberto de Toledo