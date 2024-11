MP investiga relação entre ex-chefe de gabinete e campeão de obras em SP

Marsiarelli e Olivatto afirmam que o uso dos imóveis ocorreu por meio de contrato de aluguel e negam haver irregularidades.

O servidor disse ter sabido que Marsiarelli era dono do imóvel usado por suas empresas apenas na assinatura do contrato. Marsiarelli disse ter ficado sabendo após ter sido procurado pela reportagem.

Exoneração

Após as eleições, Olivatto foi exonerado do cargo de chefe de gabinete. Segundo publicação no Diário Oficial, a exoneração aconteceu a pedido do próprio Olivatto.

De acordo com a assessoria da Siurb, como ele é funcionário de carreira da gestão municipal, passou a exercer a função de Assistente Administrativo de Gestão Nível II.

Além do MP, a Controladoria Geral do Município (CGM) também tem um procedimento em aberto para apurar a conduta do servidor.