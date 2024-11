PM que escoltava Vinícius Gritzbach diz que correu com medo ao ouvir tiros

Samuel acrescentou que temia pelo que ainda poderia acontecer e decidiu pegar um táxi no andar superior do terminal, junto com com a namorada de Vinícius com destino à casa dela. No caminho, porém, alteraram o trajeto e seguiram para a casa de parentes de Vinícius.

Indagado se no aeroporto chegou a telefonar para alguém, Samuel respondeu negativamente. O celular dele foi apreendido, assim como de outros quatro PMs da escolta do empresário. Os cinco são investigados pela Corregedoria da Polícia Militar e estão afastados do serviço.

O PM tinha viajado com Vinícius, a namorada dele e o motorista e também segurança do empresário, Danilo Lima Silva, 35. Samuel disse que tinha a missão de escoltar o casal até a viagem de ida para Maceió e também no retorno a Guarulhos.

Ele afirmou também que, ao chegar no aeroporto de São Paulo, por volta das 15h30 de sexta-feira (8), foi até check-in da companhia aérea para reaver seu armamento despachado. Enquanto isso, Vinícius e a namorada se deslocaram até a esteira para retirar as bagagens.

Depois de 20 minutos, Samuel se aproximou de Vinícius para dar continuidade ao serviço de escolta. Ele disse estar na frente do empresário e da namorada e que, após deixar o saguão de desembarque e concluir a travessia de pedestres, foram surpreendidos pelos atiradores.

Ainda segundo Samuel, a viagem a Alagoas durou sete dias e que eles foram para cidade de São Miguel dos Milagres, onde o empresário procurou imóveis para alugar com o intuito de passar as festas de fim de ano com a família.