Diretor do Fórum de Segurança: Polícia descontrolada estimula criminalidade

A mesma coisa acontece no caso de Guarulhos, quando nós tínhamos policiais militares fazendo a segurança privada de um empresário do crime. [...] O que eles estavam fazendo ali não era novidade para ninguém, eles estavam prestando o bico policial.

Muito provavelmente quem vai ser punido são esses quatro policiais, porque de fato o regulamento proíbe [os bicos como segurança particular]. Talvez investigando a gente vai descobrir quem é o autor, ou os autores, do assassinato. Mas o que isso traz de lição para uma política de segurança pública? Muito pouco, porque, na verdade, a gente não está olhando para soluções.

[Temos] uma polícia descontrolada de propósito — porque a política de segurança é 'deixa a polícia fazer o que ela sabe fazer', e em nenhum lugar do mundo ela sabe fazer desde que ela esteja supervisionada.

A gente tem que valorizar a boa polícia, e a valorização passa por supervisionar e, no caso, fazer determinadas operações e investigar as conexões do crime organizado. E a minha dúvida é se isso a gente vai conseguir fazer, além de investigar os quatro seguranças.

Renato Sérgio de Lima, diretor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

