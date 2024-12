O vídeo de um policial militar arremessando um homem de cima de uma ponte em Diadema mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), perdeu o controle sobre a tropa. A declaração foi feita por Samira Bueno, diretora do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), no Análise da Notícia, do Canal UOL, nesta terça-feira (3). Eu não sei se ele pessoalmente está muito impactado com isso, mas me parece que o governador ficou preocupado. Como morreu Ryan, como teve agora o episódio do homem sendo jogado da ponte, outros como esse devem acontecer apenas numa tropa que está completamente descontrolada.

Samira Bueno, diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública