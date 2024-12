PMs que jogaram homem da ponte são do mesmo batalhão do caso Favela Naval

O soldado Nélson Soares da Silva Júnior bateu nos pés dele e o soldado Otávio Lourenço Gambra, o Rambo, deu golpes na cabeça, braços, costas e abdômen da vítima. Depois das torturas, os três ocupantes do automóvel foram liberados. Nenhum deles tinha dinheiro.

Assim que os rapazes entraram no carro, Rambo sacou a arma e efetuou um disparo em direção ao automóvel. O mecânico Mário José Josino, 29, estava sentado no banco de trás. Ele foi ferido na nuca e levado para um hospital público de Diadema, onde morreu horas depois.

Os PMs só não sabiam que o cinegrafista amador, Francisco Romeu Vanni, vinha acompanhando, escondido em um imóvel na Favela Naval, as constantes blitze na região realizadas pelos PMs, extorquindo e agredindo as pessoas abordadas no bairro.

O cinegrafista foi informado sobre os abusos de poder cometidos pelos PMs resolveu apurar a denúncia recebida. Ele ficou de campana em um sobrado na Favela naval e registrou todas as ações.

As imagens foram veiculadas com exclusividade no Jornal Nacional, na TV Globo, e correram o mundo. Elas mostravam as vítimas sofrendo agressões e também o disparo contra Josino. O caso teve repercussão mundial. Os vídeos mostravam os PMs tomando dinheiro e batendo no rosto dos abordados.

Punição aos policiais

Dez policiais militares envolvidos no episódio foram presos, processados, condenados e expulsos da corporação. Rambo foi considerado o líder do grupo e o mais violento de todos. Recebeu uma pena, em primeira instância, de 65 anos. Eu fui o primeiro repórter a entrevistá-lo com exclusividade no Presídio Militar Romão Gomes.