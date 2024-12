Corte de gastos: pacote tem apoio do centrão, deve ser mexido, mas aprovado

Mas há resistências pontuais importantes.

A primeira delas foi no meio militar. Tanto que a Proposta de Emenda Constitucional enviada pelo governo incluiu mudanças no teto de remuneração do serviço público, com o objetivo de combater os chamados "supersalários", mas deixou de fora as regras de Previdência dos militares.

A negociação com a caserna obrigou o governo a preparar um projeto de lei separado, que será enviado, talvez, até o final da semana.

Na hora de ver o que entra e o que sai, claro, os lobbies vão falar mais alto.



A questão da isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil mexeu com o mercado e, consequentemente, com lobbies poderosos no Congresso, especialmente porque a contrapartida seria aumentar a taxação sobre quem ganha acima de R$ 50 mil. Mas isso os líderes deixaram para discutir no ano que vem.

