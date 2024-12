Congresso coloca 'jabuti' de R$ 25 bilhões em projeto de energia limpa

Perguntado sobre quais os interesses por trás do "zoológico", Otto Alencar respondeu: "Não sei. Não sou veterinário, sou ortopedista".

Os jabutis foram colocados na Câmara pelo deputado Zé Vitor (PL-MG), que aprovou o texto apresentado por ele. As mudanças foram mantidas pelo relator no Senado. Weverton teve o apoio na comissão da bancada do PP.

A coluna tenta contato com ele desde sexta-feira, mas sem resposta.

O que é o projeto das eólicas

O projeto original, do então senador Jean Paul Prates, ex-presidente da Petrobras, trata do aproveitamento de energia eólica offshore para expandir a produção de eletricidade no país. Offshore é o ambiente marinho no mar territorial, na zona econômica exclusiva e na plataforma continental, explica o site do Senado.

Os jabutis*

- prorrogação dos descontos na Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) para

empreendimentos de geração termelétricos que utilizam biomassa, biogás, biometano, e resíduos sólidos urbanos como fonte de combustível, e para as PCHs (estimativa: R$ 4,3 bilhões/ano);