PM jogando pessoas de pontes mostra que Tarcísio perdeu controle, diz FBSP

O vídeo de um policial militar arremessando um homem de cima de uma ponte em Diadema mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), perdeu o controle sobre a tropa. A declaração foi feita por Samira Bueno, diretora do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), no Análise da Notícia, do Canal UOL, nesta terça-feira (3).

Eu não sei se ele pessoalmente está muito impactado com isso, mas me parece que o governador ficou preocupado. Como morreu Ryan, como teve agora o episódio do homem sendo jogado da ponte, outros como esse devem acontecer apenas numa tropa que está completamente descontrolada.

Samira Bueno, diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Os casos citados pela diretora do fórum se referem à morte do pequeno Ryan da Silva Andrade Santos, de 4 anos, durante ação da Polícia Militar, em Santos (SP), no início de novembro, e de um homem não identificado que foi arremessado por um agente de cima de uma ponte, em Diadema (SP), no domingo (1º). Neste caso, a vítima sobreviveu.