General preso precisa trazer novos envolvidos para fechar delação, diz PF

Bolsonaro e Braga Netto foram indiciados pela PF na mesma investigação. No entanto, de acordo com a CNN, o general Mário Fernandes estaria incomodado com a versão ventilada por outros indiciados segundo a qual ele seria o grande artífice do golpe e não obedecesse a um comando superior.

Fernandes precisaria apresentar informações e provas robustas para convencer as autoridades a aceitarem um acordo. Na concepção desse investigador ouvido pela coluna, o relatório final da PF é consistente o bastante, e não requer mais elementos para embasar uma eventual denúncia e condenação.

A situação só mudaria se ele envolvesse novos personagens cuja atuação na trama ainda não foi destrinchada —a PF não menciona nomes específicos, apenas o interesse em entender ainda mais como a suposta organização criminosa operou para invalidar as eleições de 2022 e impedir a posse de Lula.

Os mais importantes são Bolsonaro e Braga Netto, os demais são coadjuvantes que ajudaram a compor a trama golpista.

Mario Fernandes, porém, poderia tentar colaborar para obter uma redução de pena, assim como qualquer outro eventual condenado, mas não um termo de delação propriamente dito.

Fernandes foi número 2 do general Luiz Eduardo Ramos Secretaria Geral da Presidência e chegou a assumir a pasta interinamente.