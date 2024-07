Bolsonaro vetou em maio do ano passado o plano do seu primogênito de disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. A evolução as pesquisas ajuda a entender a proibição. Munido de levantamentos internos feitos por encomenda do PL, o capitão antevia um fiasco. Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira reforça a impressão de que eram sólidos os receios de Bolsonaro. O deputado Alexandre Ramagem, representante do bolsonarismo na corrida eleitoral do Rio, amealhou na pesquisa 13% das intenções de voto. Está 36 pontos atrás do prefeito Eduardo Paes, com 49%. Juntos, os outros candidatos somam 19 pontos percentuais. Ainda que os eleitores de todos eles decidissem votar em Ramagem, Eduardo Paes ficaria 17 pontos à frente do candidato de Bolsonaro.