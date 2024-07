Guerras, crise e mudança do clima aumentaram fome no mundo em 2023, diz ONU

O número estimado de pessoas que passam fome no planeta voltou a crescer em 2023, indica relatório "Situação da segurança alimentar e nutricional no mundo", divulgado nesta quarta-feira (24) pela FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura).

No ano passado, em torno de 733 milhões estavam enfrentando essa condição de insegurança alimentar grave no planeta, ou uma em cada 11 pessoas no mundo. No caso da África, essa proporção chega a um em cada cinco.