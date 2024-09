Lula deveria pendurar no gabinete presidencial tabuleta com uma lição do cantor e compositor Geraldo Vandré: "Quem sabe faz a hora, não espera acontecer". No caso das denúncias de assédio sexual que engolfaram o ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos), Lula cometeu um erro que costuma custar caro aos políticos: o presidente da República deixou-se surpreender. Refutadas por Silvio Almeida, as acusações chegaram à cozinha do Alvorada antes de virar notícia no jornal eletrônico Metrópoles, nesta quinta-feira. A ministra Anielle Franco (Igualdade Racial), apontada como uma das vítimas de assédio, absteve-se de comentar. Nos bastidores, porém, ela já havia conversado sobre o tema com colegas de Esplanada e com a primeira-dama Janja.