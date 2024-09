Rejeitado por quase metade dos eleitores, Marçal virou ex-Marçal No sétimo debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, no SBT, Pablo Marçal respondeu aos adversários em tom ameno e respeitoso. Pediu "perdão" ao eleitor pelos baldes de lama que derramou nos seis encontros anteriores. Prometeu uma "postura de governante". Ou seja, Marçal estava completamente fora de si. Até aqui, Marçal havia se dedicado a gritar incêndio dentro do teatro eleitoral. Nesta sexta-feira, farejando o cheiro de queimado, Tabata Amaral gritou teatro dentro do incêndio: "Eu tô achando muito curioso esse joguinho combinado em que todo mundo virou amiguinho." Veja o texto completo de Josias de Souza