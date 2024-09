Bolsonaro diz que escolher Marçal é 'votar errado' e defende Nunes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gravou vídeo conclamando seus eleitores na capital paulista a reeleger o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e disse que escolher Pablo Marçal (PRTB) é "votar errado".

O vídeo de Bolsonaro começou a circular nessa sexta-feira. Na gravação, o ex-presidente diz que não é possível comparar a cadeirada que Marçal levou do concorrente José Luiz Datena (PSDB) no debate de domingo com as tentativas de assassinatos sofridas por Bolsonaro em 2018, e pelo ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, neste ano.

"Nós podemos hoje em dia votar e errar. Agora, quando você já vota sabendo que vai errar, há uma diferença muito grande", diz Bolsonaro. "Eu apelo a vocês: votem não com o coração ou com emoção, mas com a razão. Pode, e repito, você até errar o seu voto, mas quem já vota errado, já errou. Assim sendo, eu só posso dizer uma coisa a vocês: não entrem na pilha de provocações, de fake news, de fazer meme, de fazer recortes [de vídeos para redes sociais], de buscar espaço para chegar ao poder."