Em vídeo, Marçal admite que armou cena em ambulância pós-cadeirada

Em seguida, é possível ouvir algumas risadas.

"Cadeirada é o de menos. O que a gente está sofrendo com esses caras. Para quem não é bobo e sabe ler [cenário], eu dava conta de segurar aquela cadeira, dava conta de agredir aquele cara [Datena], mas fiz questão de levar para sentir mesmo, de verdade", diz Marçal.

Na imagem da ambulância divulgada por sua equipe nas redes sociais após a cadeirada, Marçal aparece de olhos fechados e recebendo oxigênio com uma máscara.

As pesquisas apontaram uma queda de Marçal antes do episódio da cadeirada e depois, estagnação. Segundo o Datafolha, o candidato está com 19% das intenções de voto, atrás de Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL).

Sua rejeição subiu 17 pontos percentuais e bateu em 47%. Dificilmente um candidato consegue vencer uma eleição com quase 50% de rejeição. Ele perde dos principais adversários nas simulações de segundo turno.

"Esse não é um período de propostas. Aprenda a jogar. Esse período é de mostrar quem as pessoas são. Eu já mostrei a minha pior versão. Agora vou mostrar a boa", diz Marçal no final do vídeo obtido pelo UOL.