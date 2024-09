Putin ameaça bombardear Europa, e Lula fica diante de 'escolha de Sofia'

A posição contra o presidente israelense Netanyahu, por parte de Lula, é elogiável e na conformidade com o direito internacional humanitário.

Só que Lula, pelo partidarismo da incapacidade para separar o joio do trigo, já é visto como antissemita, pois não tem posições firmes com relação ao terrorismo do Hamas e do Hezbollah, braços do Irã, poupados pelo nosso presidente. E isso porque o Irã formou o bloco informal de apoio à Rússia.

Lula esquece que a constituição de dois Estados independentes é a tecla principal, ideal. Essa seria a meritória atuação pró-Palestina, diante de um povo palestino oprimido, que sofre do apartheid na Cisjordânia e do bombardeamento sem preocupação com civis inocentes em Gaza.

Na verdade, Lula, com claros indicativos de desprezo pelo Ocidente e pelos seus valores, e diante de um mundo que volta à polarização semelhante ao tempo da Guerra Fria, terá de fazer escolhas definitivas.

Não dá mais para, por exemplo, a diplomacia brasileira ter uma posição junto às Nações Unidas e Lula fazer e pregar o contrário, pela cabeça de Celso Amorim.