Jogatina reativa velho vício: lamentação depois do fato O vício constrói na velocidade da luz castelos no ar. Conduzida instantaneamente à torre, a alma humana não consegue jogar suas ilusões pela janela. Caindo em si, o viciado só volta à realidade pela escada, degrau por degrau. O Banco Central informa que o brasileiro destina entre R$ 18 bilhões e R$ 21 bilhões por mês aos jogos eletrônicos legalizados, as bets. Entre janeiro e agosto, escoaram para a jogatina R$ 166 bilhões. Até o final ao ano, serão R$ 249 bilhões. Veja o texto completo de Josias de Souza