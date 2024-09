Lula pede mais rigor à Petrobras para extrair petróleo na Margem Equatorial

Kennedy lembrou que o Ibama analisa um novo pedido da Petrobras para extrair petróleo na região, ano passado uma licença ambiental da estatal foi negada por questões de segurança.

O Ibama está analisando o novo pedido da Petrobras, porque há cerca de um ano foi negada uma licença ambiental pra extração ali, porque em caso de acidente as medidas de proteção tinham que ser tomadas a partir de Belém.

E o Ibama falou: 'Não tem condição, até chegar a uma ajuda lá, teríamos um amplo desastre. Então, é preciso reforçar as medidas de segurança na região em que se pretende extrair o petróleo na foz do Rio Amazonas.

A Petrobras, inclusive, já tinha tido uma licença do Ibama pra tirar o petróleo do Rio Grande do Norte, perfuraram um poço e não encontrou. A margem equatorial vai do Amapá ao Rio Grande do Norte.

Kennedy destacou que o presidente Lula autorizou a extração de petróleo na Margem Equatorial, um dia depois de afirmar em discurso na ONU que pretende descarbonizar a economia.