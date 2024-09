Jogatina reativa velho vício: lamentação depois do fato

O vício constrói na velocidade da luz castelos no ar. Conduzida instantaneamente à torre, a alma humana não consegue jogar suas ilusões pela janela. Caindo em si, o viciado só volta à realidade pela escada, degrau por degrau.

O Banco Central informa que o brasileiro destina entre R$ 18 bilhões e R$ 21 bilhões por mês aos jogos eletrônicos legalizados, as bets. Entre janeiro e agosto, escoaram para a jogatina R$ 166 bilhões. Até o final ao ano, serão R$ 249 bilhões.

A cifra é subestimada, pois inclui apenas apostas feitas via Pix. Falta incluir na soma os cartões de crédito e as transferências bancárias. O descalabro evolui para o escárnio no instante em que o BC inclui o Bolsa Família na encrenca. Algo como 5 milhões de beneficiários do programa que deveria financiar a compra de alimentos e itens básicos borrifaram R$ 3 bilhões em jogos na internet apenas no mês de agosto.