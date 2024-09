Lula ameaça largar a mão de Boulos para não amargar derrota para Tarcísio

O candidato do PRTB aglutinou os votos da direita, sem necessariamente canibalizar tanto Nunes. A candidatura do prefeito à reeleição dá mostras de resistência não pelo esforço de Bolsonaro, que ficou oportunisticamente com um pé em cada canoa, mas pela insistência do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Uma vitória de Nunes será uma vitória de Tarcísio.

Com as pesquisas de intenção de voto indicando que Nunes vence Boulos no segundo turno, Lula vai passar recibo de que não quer amargar uma derrota para Tarcísio se abandonar seu apadrinhado agora.