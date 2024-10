Pesquisa Quaest revela que a imagem de Lula definha. Em agosto do ano passado, 60% dos brasileiros aprovavam o trabalho do presidente. Hoje, a aprovação de Lula soma 51%. Um tombo de nove pontos percentuais. O índice de desaprovação de Lula está em 45%. A aproximação das duas linhas ajuda a compreender porque o Brasil continua dividido. Há mais: pela primeira vez desde julho de 2023, a avaliação positiva do governo Lula (32%), não aparece numericamente à frente. Está um ponto atrás do índice que atribui menção regular à terceira gestão de Lula (33%). A avaliação positiva do goerno, em viés da baixa, está em 31%. Numa visão otimista, o governo anda de lado. Numa leitura pessimista, vai de mal a pior.