Boulos aposta em Lula, Nunes apela a Bolsonaro contra Marçal

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) vai apostar no presidente Lula (PT) na reta final do primeiro turno, enquanto Ricardo Nunes (MDB) vai apelar para o ex-presidente Jair Bolsonaro contra Pablo Marçal (PRTB), afirmou o colunista Kennedy Alencar no Análise da Notícia desta quarta-feira (2).

As prioridades do Boulos nessa reta final são: mais campanha de rua com a Marta e apostar muito naquela coisa da militância do PT e do PSOL, uma militância mais aguerrida nessa reta final. A principal arma é o Lula. Essa caminhada com Lula, estão também tentando ressuscitar essa live que o Lula faria com Boulos hoje, que se complicou, porque era para o Lula ter voltado ontem à noite do México, acabou pousando aqui em Brasília... Então o que está marcado é uma campanha de rua no sábado e claro toda coisa da identificação do Boulos como candidato do Lula.