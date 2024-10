Lula envenena a imagem de Lula, e leva de roldão todo o governo

Está entendido que alguma coisa funciona mal em Brasília. Seria injusto atribuir o mal desempenho à economia. O desemprego cai, a inflação está sob controle e a previsão de crescimento é revisada para cima. A reforma tributária encontra-se na fase de regulamentação legislativa. A agência de classificação de risco Moody's acaba de elevar a nota de crédito do Brasil. O país ficou a um passo do cobiçado grau de investimento.

A polarização persistente poderia explicar a trava na apreciação do governo. Mas não justifica a piora na comparação com a gestão Bolsonaro. O que puxa o governo para baixo é o tombo na avaliação do desempenho pessoal do presidente. Desde a posse, Lula governa de costas para a frente democrática que o ajudou a subir a rampa pela terceira vez.

Com o Brasil em chamas, dá lições de meio amibiete na ONU. Fala demais sobre Gaza e Ucrânia. Cala demais sobre Venezuela. Na era das redes sociais, chefia um governo analógico, com os olhos grudados no retrovisor. Numa palavra: Lula intoxica a imagem de Lula. E leva de roldão o governo. Não é a sombra do presidente que prometeu. Tampouco se tornou o cabo eleitoral que imaginou que seria.