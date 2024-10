Nunes enfrenta maré revolta na reta final com esboço de onda pró-Marçal

Parte da equipe do prefeito já se conformou com suas limitações para lidar com o assunto e diz que ele recuperou o terreno perdido desde segunda. Mas uma má performance na Globo pode acentuar a tendência de ascensão de Marçal observada por outras campanhas.

Desde sexta-feira passada, Marçal esboça uma subida em sondagens internas. O candidato se fia ainda no voto envergonhado de eleitores que gostam do seu perfil, mas não assumem isso publicamente.

A partir de sexta-feira (4) acaba o horário eleitoral do qual Nunes se beneficia por ter o maior tempo de televisão. Nos últimos três dias antes do primeiro turno, as redes sociais serão a principal arena em disputa e lá Marçal é o candidato com maior presença.

Nunes lida ainda com outra falta importante de sua campanha, a de Bolsonaro. O ex-presidente foi à convenção que oficializou a candidatura, no início de agosto, e não voltou mais, nem mesmo gravou pro programa eleitoral.

Com isso, o voto bolsonarista mais ideológico fixou-se sobretudo em Marçal, segundo admite a campanha do prefeito.

Nunes tenta compensar a ausência de Bolsonaro com a presença intensificada do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em agendas de rua e nos programas de TV. Na sexta-feira, eles devem ir à zona sul e, no sábado, à zona leste.