Faria Lima fica 'moody' após agência de risco melhorar grau do Brasil

Uma pessoa perguntou a Fernando Haddad "como está o Moody" dele, após a agência de risco Moody's anunciar na terça que havia melhorado a nota de crédito do Brasil. "Mood" em inglês é humor.

A resposta bem humorada do ministro mostrou grande contraste com as reações dos porta-vozes da Faria Lima, que ficaram acabrunhados diante da boa nova: "Melhor que o da Liga Ortodoxa".

Os títulos na imprensa falam em "surpresa" do mercado. Mas as reações com os microfones desligados vão da traição à revolta com o grau a mais. Os mesmos analistas que erram 11 de 10 previsões agora preveem que vai demorar anos ("só no próximo governo") para a Moody's voltar a aumentar a nota do Brasil.