O novo Datafolha, com empate triplo entre Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal, consolidou o debate da TV Globo nesta quinta-feira como um evento decisivo da corrida à prefeitura de São Paulo. O que torna o debate estratégico é a imprevisibilidade do cenário. Coisa inédita na história das eleições paulistanas a três dias do encontro do eleitor com a urna. O debate tornou-se ainda mais vital para Nunes, que vem de um desempenho precário no confronto UOL-Folha, na última segunda-feira. Em meio à guerra fratricida que trava com Marçal pelo eleitorado conservador, o prefeito assiste a uma migração de última hora do eleitor bolsonarista em direção ao cesto de votos do seu rival. O movimento tem aparência hemorrágica.