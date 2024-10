PGR livra Renan e Braga de acusação de receber propina da Hypermarcas

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, decidiu pelo arquivamento do inquérito que acusou os senadores Renan Calheiros (AL) e Eduardo Braga (AM), ambos do MDB, de receberem propina para defender os interesses do Grupo Hypermarcas na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A Polícia Federal indiciou os dois políticos, além do ex-senador Romero Jucá (RR), pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A PGR não viu elementos que comprovassem o envolvimento de Renan e Eduardo Braga no esquema, razão pela qual o procurador-geral opinou pela remessa do caso para a Justiça do Distrito Federal — instância para as pessoas sem prerrogativa de foro.