Boulos ficou uma semana internado com depressão moderada, mostra prontuário

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) ficou uma semana internado em novembro de 2001 com depressão moderada, mostra prontuário médico ao qual a coluna teve acesso.

Prontuário médico de 2011 mostra internação de Guilherme Boulos por depressão Imagem: UOL

Conforme documento do Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira, Boulos foi admitido no dia 7 de novembro de 2001 e teve alta no dia 14 de novembro de 2001.