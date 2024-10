Após cancelamento por pane em voo, Lula fará live com Boulos hoje

O presidente Lula fará live hoje (3) com o deputado federal Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo. A live estava prevista para a noite de ontem (2), mas foi cancelada após o avião em que o presidente voltava do México sofrer uma pane.

O apoio do presidente é considerado fundamental pela campanha para motivar a militância do PSOL e do PT na reta final da disputa eleitoral pela Prefeitura de São Paulo.

A participação de Lula é vista como importante para informar o eleitor da periferia que votou no petista em 2022 de que Boulos é o candidato do presidente. A previsão é que a live ocorra às 19h, após reunião com ministros sobre a regulamentação das bets.