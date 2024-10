As incertezas sobre o resultado da corrida à prefeitura de São Paulo sobreviveram ao debate realizado na noite da quinta-feira na TV Globo. Nele, Guilmerme Boulos e Pablo Marçal protagonizaram os principais embates, relegando Ricardo Nunes ao papel de coadjuvante. A ausência de um nocaute manteve o cenário de indefinição que marca a eleição de domingo. Em meio à atmosfera de dúvida, há na praça uma única e incontornável certeza: seja qual for o resultado da eleição paulistana, Bolsonaro sairá perdendo. Em política, tudo é permitido, exceto a dubiedade. Bolsonaro exagerou no zigue-zague. Durante a campanha, perambulou desnorteado entre as candidaturas de Ricardo Nunes e Pablo Marçal.