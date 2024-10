Virou rotina. Às vésperas do aniversário do penúltimo grande apagão, milhões da pessoas ficaram de novo no escuro em São Paulo. Iniciado na sexta-feira, o breu invadiu a segunda-feira. A falta de luz eletrificará o debate entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, na Band. Candidatos e autoridades acusam-se uns aos outros. Infelizmente, todos têm razão. Boulos afirma que Nunes é incapaz de podar as árvores. O prefeito declara que o governo Lula, cabo eleitoral de Boulos, precisa "criar vergonha e rescindir o contrato" com a empresa Enel. Ecoando Nunes, Tarcísio de Freitas lembra que cabe ao Ministério de Minas e Energia e à Aneel fiscalizar a concessão proivada e garantir o fornecimento de energia.