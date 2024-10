O que explica a vitória da direita em capitais no Nordeste, reduto lulista?

O único nome que tem apostado todas as fichas no ex-presidente é o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL), que usa e abusa da associação a Bolsonaro e já gravou vídeo prometendo uma visita do "capitão" no segundo turno. Ele, porém, teve 20% dos votos válidos no primeiro turno e é visto como azarão na disputa agora contra o atual prefeito, Cícero Lucena (PP).

Ele fez campanha ressaltando ter sido ministro de Bolsonaro e, na reta final do primeiro turno, contou com a presença da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que fez ato público pedindo voto (e oração) para o candidato.

Candidatos sem PL na chapa e sem aparecer

Em Salvador, Bruno Reis tinha o apoio discreto de Bolsonaro e ignorou por completo, na campanha, o nome do ex-presidente. Ao mesmo tempo que teve apoio do PL, teve uma vice do PDT (Ana Paula Matos), ou seja, formou uma frente ampla, sem nacionalizar o debate.

No caso de Paulinho Freire (União Brasil), que está no segundo turno em Natal, o apoio de Bolsonaro foi um pouco mais marcante: ele participou do lançamento da candidatura, em agosto.