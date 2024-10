PCC elabora novo organograma e aperfeiçoa estrutura da organização, diz MP Imagem: Divulgação MP-SP

O documento não cita nomes dos líderes, mas informa que os componentes desta célula mantêm o controle da facção e são a última palavra nos temas sensíveis, estratégicos e financeiros do PCC. Na escala seguinte vem a Sintonia Restrita, composta por integrantes de estrita confiança da cúpula.

Eles são os responsáveis pelas atividades do "setor de 'inteligência' da organização. Têm, entre outras tarefas, a missão de levantar informações para assassinar autoridades ou desafetos e planejar ações de atentados e resgates de presos.

O Setor Financeiro - continua o Gaeco - resume- se às atividades financeiras do PCC, enquanto a Sintonia Geral do Prazo compõe os membros que administram as dívidas, associadas às rifas e mensalidades, e também empréstimo de dinheiro, armas e veículos da facção.

A Sintonia Geral do Progresso cuida da gestão e gerenciamento do tráfico de drogas. A Sintonia de Rua divide territorialmente a organização e reúne as Sintonias de outros Estados e Países e nas diversas regiões de São Paulo - Capital, Baixada Santista e Interior.

Elas são divididas territorialmente pelos códigos de telefonia das respectivas regiões (12 - Vale do Paraíba; 14 - Bauru; 15 - Sorocaba; 16 - Ribeirão Preto; 17 - São José do Rio Preto; 18 - Presidente Prudente; e 19 - Campinas).