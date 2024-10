TCU investiga ‘práticas ilícitas’ de sites que realizam licitações online

Ao julgar a nova investigação sobre as plataformas, a Corte de contas apontou que a gratuidade desses serviços para o poder público deve ser questionada, já que elas oneram os licitantes, o que acaba sendo repassado, indiretamente, no valor de suas propostas.

Além disso, o parecer do TCU apontou que as prefeituras deveriam elaborar estudos para definir qual a melhor plataforma, o que não foi feito em 70% dos casos, e que os sites não devem ser contratados sem licitação, como também acontece na maioria das vezes.

Outro problema é que, ao contrário do que ocorre com o Compras.gov.br, as plataformas não são auditáveis. Suas bases de dados não são abertas e seu software não passa por uma verificação para saber se há lisura nos procedimentos.

Plataforma do governo federal

O Ministério da Gestão e Inovação trabalha para levar às prefeituras e estados um "cardápio" de serviços online do governo federal, entre eles o Compras.gov.br. Em 2023, das 170 mil contratações pelo Compras.gov.br, dois terços foram de estados e municípios.

Segundo o diretor do Departamento de Normas e Sistemas de Logísticas do MGI, Everton Batista dos Santos, o uso do Compras garante que sejam usadas as regras para pregões e concorrências que são obrigatórias quando é utilizada verba federal.