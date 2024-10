Com 22 pontos de desvantagem e 58% de rejeição no penúltimo Datafolha, Guilherme Boulos precisava de um resultado épico no confronto da Band. Uma lavada que tivesse parentesco com o 7 a 1 que a Alemanha enfiou no Brasil. Obteve um placar magro. No máximo, 1 a 0. Ricardo Nunes perdeu o debate para o apagão. Mas derrotou Boulos ao evitar uma goleada com jeito de virada a menos de duas semanas da eleição. Jogando na retranca, Nunes soou pouco convincente ao colocar o apagão no colo de Lula. Nem todos conseguem digerir o contrato que, segundo o prefeito, atribui na cláusula 10 poderes ao presidente da República para intervir na Enel em caso de inépcia extrema. Mas qualquer criança de cinco anos vê a culpa da prefeitura na árvore que cai em cima da fiação elétrica. Boulos ironizou: "O Lula tem que vir podar árvore em São Paulo?".