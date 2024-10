Nunes perde, mas derrota Boulos no debate da Band

Com 22 pontos de desvantagem e 58% de rejeição no penúltimo Datafolha, Guilherme Boulos precisava de um resultado épico no confronto da Band. Uma lavada que tivesse parentesco com o 7 a 1 que a Alemanha enfiou no Brasil. Obteve um placar magro. No máximo, 1 a 0. Ricardo Nunes perdeu o debate para o apagão. Mas derrotou Boulos ao evitar uma goleada com jeito de virada a menos de duas semanas da eleição.

Jogando na retranca, Nunes soou pouco convincente ao colocar o apagão no colo de Lula. Nem todos conseguem digerir o contrato que, segundo o prefeito, atribui na cláusula 10 poderes ao presidente da República para intervir na Enel em caso de inépcia extrema. Mas qualquer criança de cinco anos vê a culpa da prefeitura na árvore que cai em cima da fiação elétrica. Boulos ironizou: "O Lula tem que vir podar árvore em São Paulo?".

No futebol, muita gente gosta de ver de novo as cenas lamentáveis, para lamentar várias vezes. Mas Boulos pode ter exagerado nos replays. Trouxe para o segundo tempo esqueletos já bem sacudidos na primeira fase da campanha. Coisas como a máfia das creches, as obras superfaturadas, o ex-cunhado do chefe do PCC pendurado no organograma da prefeitura. Nunes disse que as pesquisas levam o rival a operar no "modo desespero". Se o discurso colar, a rejeição de Boulos pode subir.